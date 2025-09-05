Ankara’nın Çankaya ile Mamak ilçelerini birbirine bağlayan Çankaya-Mamak (İmrahor) Viyadüğü’nde akşam iş çıkışı saatlerinde bir otomobil kaza yaptı. Üç şeritli viyadükte seyir halinde olan araç henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmında büyük hasar oluştu.

Kazanın ardından viyadükte yolun bir şeridi kapandı, yoğun saatlerde olması nedeniyle trafik kısa sürede durma noktasına geldi. Olayı gören diğer sürücüler araçlarını yavaşlatarak kaza yapan araca yardım etmeye çalıştı.

Kaza yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği, yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi açıklamanın henüz yapılmadığı öğrenildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yolun tekrar açılması ve trafiğin normale dönmesi bekleniyor.