Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari’ye çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve yeni Adalet Sarayı’nın temelini atmak üzere geldi. Tunç’a Bakan yardımcıları Ramazan Can ve Mehmet Yılmaz ile HSK Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu eşlik etti.

Hakkari Valiliği’ni ziyaret eden Tunç’u, Vali Ali Çelik, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya ve diğer kurum yetkilileri karşıladı. Bakan Tunç, burada Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı ve kentte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Cuma namazını Ulu Cami’de kılan Tunç, ardından Adliye Sarayı’nın temel atma törenine katıldı.

Yeni Adalet Sarayı, 21 bin 312 metrekare alan üzerinde inşa edilecek. Binada, 50 hakim-savcı odası, 16 duruşma salonu ve 100 kişilik toplantı-konferans salonu bulunacak.

Tunç: “Adalet Toplumsal Huzurun Teminatıdır”

Temel atma töreninde konuşan Bakan Tunç, Hakkari’yi “umudun yeşerdiği, geleceğin sağlam temellerinin yeniden atıldığı bir yer” olarak nitelendirdi:

“Adalet mülkün temelidir diyoruz. Adalet toplumsal huzur ve barışın teminatıdır. Adalet insan haklarının teminatıdır. Adalet insan unsurunu, insan onurunu korumaktır. Hazreti Mevlana'nın deyimiyle adalet her şeyi yerli yerine koymaktır. Her şey yerli yerinde olmazsa, haklıya hakkı zamanında verilmezse orada huzur olmaz, toplumsal barış olmaz.”

Tunç, adaletin tecellisi için yasama, yürütme ve yargının birlikte çalışması gerektiğini vurguladı:

“Adalet teşkilatının ihtiyacı olan unsurları hayata geçirmek için 23 yıldır gayret gösteriyoruz.”

Temel Hak ve Özgürlüklerde Önemli Reformlar

Bakan Tunç, Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde önemli adımlar atıldığını belirterek şunları söyledi:

“Temel kanunlarımızın tamamı yenilendi. Anayasa değişiklikleriyle hak arama yolları artırıldı ve temel hak ve özgürlükler güçlendirildi. Kamu denetçiliği kurumu, kişisel verilerin korunması, özel hayatın korunması, bilgi edinme hakkı ve bireysel başvuru hakları anayasada güvence altına alındı.”

Tunç, askeri yargı sisteminin demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirilmesini ve darbeci, vesayetçi anlayışın geride bırakılmasını örnek gösterdi.

“41 Yıldır Terörle Büyük Kayıplar Verdik”

Tunç, Türkiye’nin terörle mücadelesine değinerek, hem maddi hem manevi kayıplara dikkat çekti:

“2 trilyondan 3 trilyona varan bir maddi kayıpla karşı karşıya kaldık. Binlerce insanımızı kaybettik. Gençlerimiz dağlara çıkarıldı. Bin yıllık kardeşliğimize hançer vuruldu. İşte o hançerin çıkarıldığı bir dönemi yaşıyoruz.”

Bakan, “Terörsüz Türkiye” sürecinin bu hançerin çıkarılmasının simgesi olduğunu vurguladı.

Bölgesel Yatırımlar ve Hakların Güçlendirilmesi

Tunç, AK Parti’nin iktidara geldiğinde bölgedeki OHAL’i kaldırdığını ve yatırımların önünü açtığını söyledi.

“Hakkari’de üniversite olacak dedik, oldu. Yüksekova’da havaalanı olacak dedik. Hiçbir ayrım yapmadan yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Temel hak ve özgürlükleri güçlendirdik. Kürtçe yayın yapan devlet televizyonu kurduk. Ana dilde eğitim ve savunma hakkı sağladık.”

Adalet Teşkilatında Gelişmeler

Bakan Tunç, adalet teşkilatındaki büyümeyi şöyle açıkladı:

2002’de 78 adalet binası varken, bugün sayı 387’ye çıktı.

2002’de 9 bin 349 hakim ve savcı varken, bugün 25 bin 558 .

Hukuk fakülteleri kontenjanı 14 binden 9 bin 500’e düşürüldü, ilk 37 bine girenler hukuk fakültesini kazanabiliyor.

Hakim ve savcı adaylığı süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı; tecrübe kazanımı artırıldı.

Tunç, adaletin tecellisi için insan unsurunun önemini vurguladı.