YSK, CHP’nin itirazlarını görüşmek üzere saat 14.30’da toplandı. Yaklaşık 2 saat 10 dakika süren toplantının ardından açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, şu bilgileri paylaştı:

“Kurulumuz, CHP’nin yapmış olduğu itirazı değerlendirmiştir. Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir ilçe seçim kurullarının kongre sürecini durdurmasına ilişkin aldığı kararlar ‘tam kanunsuzluk’ nedeniyle kaldırılmış ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir. Ancak CHP’nin il yönetimine yönelik yaptığı itiraz reddedilmiştir.”

YSK’dan alınan bilgiye göre ayrıca Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal ve Zeytinburnu ilçe seçim kurullarının kongrelerin durdurulmasına ilişkin aldığı kararlar da kaldırıldı.