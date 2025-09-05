Olay, Atatürk Bulvarı’nda öğle saatlerinde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekipleri, elinde siyah poşet bulunan ve kendilerini görünce telaşlanan şüpheliyi durdurmak istedi. Polislerin ‘dur’ ihtarına uymayan kişi, koşarak kaçmaya başladı. Kaçarken elindeki poşeti yere atan şüpheli, kısa süren kovalamaca sonunda yakalandı.

Yere saçılan çok sayıda ziynet eşyası ve altın, polis ekiplerince toplanarak emniyette muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürülürken, altınların nereden ve nasıl elde edildiğine dair kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Olayla İlgili Soruşturma Sürüyor

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin geçmişini ve altınların kaynağını araştırırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.