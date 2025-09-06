Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kararın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde alındığı bildirildi.

Açıklamada, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Arslan’ın yerine kimin görevlendirileceği ise henüz açıklanmadı.