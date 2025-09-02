Gece saatlerinde Ankara, İvedik’te aniden başlayan arazi yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve kısa sürede kontrol altına alınamadı. Alevlerin yükseldiği bölgeden çıkan yoğun duman ve yanık kokusu, Altındağ, Çankaya, Keçiören ve Mamak gibi ilçelerden de hissedildi.

Ankara Valiliği yangına ilişkin açıklama yaptı:

"Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde İlimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/ Araç’ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgârlarının etkisiyle İlimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup. İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır. Halkımızın bilgisine sunulur"