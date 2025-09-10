Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, son dönemlerde yaşanan olaylarda polisin göz gibi gerekli organa zarar verici biber gazı müdahalesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Polisin görevi, her canlının yaşamını korumaktır"

CHP'li Tanal'ın konuya ilişkin sözleri ise şöyle: Polisin görevi, her canlının yaşamını korumaktır. Genel Başkanımızın İstanbul’daki çalışma ofisinde bulunduğumuz sırada, polisler tarafından haksız ve hukuksuz bir şekilde yapılan müdahalede, göz gibi en hassas organa 20–30 santim mesafeden doğrudan biber gazı sıkıldı. Biber gazı; kimyasal, yanıcı ve yakıcı bir maddedir. Göze doğrudan sıkılması, kalıcı körlüğe varacak sonuçlar doğurabilecek, insanlık onurunu ayaklar altına alan bir saldırıdır. Bu fiil, hem Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşama hakkını, hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin işkence ve kötü muameleyi yasaklayan 3. maddesini açıkça ihlal etmektedir. Üstelik saldırının ardından, gözlerimizin içi biber gazıyla dolmuş, nefes alamaz ve göremez hale gelmişken ambulans talep ettik. Polise “ambulans çağırın” dediğimizde aldığımız cevap “çağıramam” oldu. Bu, yalnızca hukuka değil, insanlık değerlerine de meydan okumaktır. Devletin kolluk kuvveti, vatandaşı koruyacağına onu ölüme terk edemez. Bugün karşı karşıya kaldığımız tablo; polisin merhametini, vicdanını kaybettiğini, İsrail’in zulmünü andıran yöntemlerin Türkiye’de uygulamaya sokulduğunu göstermektedir. Oysa bu ülkenin polisi, kendi yurttaşına şefkat eli uzatmakla yükümlüdür. 86 milyon insanımız, şiddeti, kimyasal saldırıyı, hukuksuzluğu değil; güvenliği, adaleti, merhameti hak ediyor. Türkiye, polis devleti değil; Atatürk’ün hukuk devleti ideali üzerine kurulmuş demokratik bir Cumhuriyet’tir. Kimse bu ülkenin hukukunu, insan onurunu ve Cumhuriyet değerlerini çiğneyemez." diye konuştu.