Olay, dün akşam saatlerinde Reis Mahallesi Akşehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki boru parçaları üreten fabrikada meydana geldi. Fabrika sahibi Barlas Yıldırım ve oğlu Enver Yıldırım ile ambar kargo işini yapan Ferhat O., arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, Ferhat O., tabancayla Barlas Yıldırım ve oğlu Enver Yıldırım’a ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Barlas Yıldırım ve oğlu Enver Yıldırım, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Enver Yıldırım doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Ağır yaralı Barlas Yıldırım ise Konya’ya sevk edildi. Kavgada, başına aldığı darbeyle yaralanan Ferhat O. ise jandarma gözetiminde hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Enver Yıldırım’ın bu yıl Selçuk Üniversitesi’nden makine mühendisi olarak mezun olduğu, babasının fabrikasında çalışmaya başladığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

