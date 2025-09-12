Son günlerde “köprü ve otoyollar satılıyor” yönünde çıkan haberler ve sosyal medya paylaşımları üzerine İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi.

Yapılan duyuruda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve otoyolların devlete ait olduğu, satışın hukuken mümkün olmadığı vurgulandı. Yalnızca işletme ve bakım hakkının belli sürelerle özel sektöre devredilebildiği hatırlatıldı.

Başkanlık, “satış” ya da “peşkeş” gibi ifadelerin gerçeği yansıtmadığını, kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemler olduğunu belirtti. Köprü ve otoyolların devletin elinden çıkmasının söz konusu olmadığı ifade edildi.