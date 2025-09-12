Sincan Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde dar gelirli ailelerin yükünü hafifletmek için kapsamlı bir destek programı başlattı. Kardeş sayısına göre belirlenen kırtasiye yardımları, hem Sosyal Destek Kartı hem de Yarım Elma Hayır Çarşısı üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Sosyal Destek Kartı aracılığıyla toplam 7 bin 993 öğrenciye, kardeş sayısına göre 1000 TL’den başlayıp 3500 TL’ye kadar ulaşan kırtasiye desteği sağlandı. Veliler, kartlarına yüklenen bu ödenekle istedikleri mağazadan alışveriş yaparak çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılama imkânı buldu.

Öte yandan Yarım Elma Hayır Çarşısı da bu süreçte sosyal destek kartına sahip olmayan ailelerin yanında oldu. 192 aileden 358 öğrenci, çanta, defter, kalem gibi kırtasiye malzemelerinin yanı sıra pantolon, ayakkabı ve sweat gibi okul kıyafetlerini buradan temin etti.

Eğitimde fırsat eşitliğine vurgu yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Çocuklarımızın eğitime erişiminde hiçbir engel olmaması için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Ailelerimizin ve öğrencilerimizin daima yanındayız” ifadelerini kullandı.