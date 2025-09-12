Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenecek voleybol turnuvası için geri sayım başladı. 2011–2012 doğumlu (13–14 yaş) sporcuların kıyasıya mücadele edeceği karşılaşmalar 14 Eylül Pazar günü saat 13.00’te başlayacak.
Sincan Fatih’te bulunan Ali Öcal Spor Salonu’nda oynanacak müsabakalarda genç sporcular hünerlerini sergileyecek. Turnuva sonunda dereceye giren takımlar madalya ile ödüllendirilecek.
Ankaralı sporseverler, genç yetenekleri desteklemek için tribünlerde yerini alabilecek.
Muhabir: Haber Merkezi