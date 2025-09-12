Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıldönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla darbenin yol açtığı acılara dikkat çekti.

Erkılınç paylaşımında şu ifadeleri kullandı; 12EylülDarbesi, bir milletin evlatlarının umutlarını yarım, binlerce masumun ve ailesinin gözünü yaşlı bıraktı. Geleceğe bakarken, acı hatıralardan ders alarak millî iradeyi korumanın en temel sorumluluğumuz olduğunu hatırlatıyor, yaşamını yitirenleri rahmetle anıyorum.”