Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıldönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla darbenin yol açtığı acılara dikkat çekti.
Erkılınç paylaşımında şu ifadeleri kullandı; 12EylülDarbesi, bir milletin evlatlarının umutlarını yarım, binlerce masumun ve ailesinin gözünü yaşlı bıraktı. Geleceğe bakarken, acı hatıralardan ders alarak millî iradeyi korumanın en temel sorumluluğumuz olduğunu hatırlatıyor, yaşamını yitirenleri rahmetle anıyorum.”
Muhabir: Haber Merkezi