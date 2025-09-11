Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi’nde geçen Salı günü korkunç bir cinayet yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde görev yapan 46 yaşındaki Yüksek Mühendis Başak Gürkan Arslan, boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederi ile görüştüğü sırada tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle, kayınpeder Kudret Arslan (63), gelini Başak Gürkan Arslan’ı 5 yaşındaki torununun gözü önünde defalarca bıçakladı. Yaralı halde yardım isteyen Arslan, peşinden gelen kayınpederi tarafından boğazından tekrar bıçaklandı.

Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, Arslan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cinayet zanlıları Kudret Arslan ve oğlu gözaltına alınırken, çiftin küçük kızı koruma altına alındı.

Kudret Arslan’ın İfadesi

Kudret Arslan, ilk ifadesinde gelini ve oğlu hakkında konuşmak amacıyla bir araya geldiklerini, bu sırada kendisine hakim olamayarak cinayeti işlediğini söyledi.

Cenaze Töreni

Başak Gürkan Arslan için önce Ankara Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Tabutu kadınlar taşıdı, helallik alınmasının ardından cenaze aracıyla Bursa Mudanya’ya gönderildi.

Mudanya’da Ömerbey Mahallesi Mezarlığı’nda gerçekleştirilen defin töreninde Arslan’ın ailesi büyük üzüntü yaşadı. Sevenleri sık sık, “Kadın cinayetleri son bulsun” çağrısı yaptı.