Bursa'da sürücüsünün el frenini çekmediği minibüs, bir anda hareket edip, kaldırımdan inerek ana yola çıktı. Olası bir kaza kıl payı atlatılırken, o anlar seyir halindeki bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. El freni çekilmeyen minibüs, kaldırımdan ana yola indi. Bu sırada seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, aniden önüne çıkan minibüsü fark edip kazanın önüne geçti. Bir hafif ticari araç da minibüsün çarpmasından kıl payı kurtuldu. Durumu fark eden sürücü, koşarak minibüsün yanına gelip direksiyona geçerek aracı kontrol altına aldı. Yaşananlar, bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.