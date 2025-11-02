Göztepe, Gürsel Aksel Stadı’nda bu sezon üst üste 3 maçını gol yemeden kazanmayı başardı. Evindeki 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe (0-0) ve Konyaspor (1-1) ile berabere kalmış, Beşiktaş (3-0), Başakşehir (1-0) ve Gençlerbirliği (1-0) karşısında galip gelmişti.

Juan Silva Takımın Skoreri Oldu

Gençlerbirliği maçında 45+1’inci dakikada kafayla ağları havalandıran Brezilyalı golcü Juan Silva, son 6 maçta 3. golünü kaydederek takımın en skorer ismi oldu. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, alınan yenilgilerin ardından kazanmanın önemine dikkat çekti.

Stoilov: “Maksimum Puanları Toplamalıyız”

Stoilov, maçın ardından, “İkinci yarıda yakaladığımız kontratakları değerlendiremedik. Maçın sonlarına doğru rakibimizin baskısı arttı. Yeni yıla kadar maksimum puanı toplamak istiyoruz. Takımdaki rekabeti artırmak için gereken adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

Olaitan Form Düşüşü Yaşıyor

Göztepe’nin yaz transfer döneminde Fransa Ligue 2 ekibi Grenoble’den kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Junior Olaitan, sezona iyi başlamasına rağmen son haftalarda form düşüklüğü yaşadı. Sakatlık ve milli takım nedeniyle üst üste maçlardan uzak kalan 23 yaşındaki futbolcu, son 3 maçta kulübede yer aldı.

Stoilov’dan Olaitan’a Sert Eleştiri

Gençlerbirliği maçında sonradan oyuna giren Olaitan’ın performansını eleştiren Stoilov, “Şu an amatör oyuncu gibi oynuyor. Kendisi daha önce yüksek seviyede oynuyordu ama şu an bunu sahaya yansıtamıyor. Bunu kesinlikle çözmem gerekiyor. Kimsenin gözünün yaşına bakmam” dedi.