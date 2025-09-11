Maç, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı ve Batıkent Rekreasyon Alanı’nda kurulacak dev ekranlarda canlı olarak izlenecek. Belediye yetkilileri, izleyicilerin kendi sandalyelerini getirerek mücadeleyi birlikte takip edebileceğini duyurdu.

Etkinlik Detayları:

Tarih: 12 Eylül 2025, Cuma

Saat: 21.00 Antalya sahillerinde hareketlilik! İçeriği Görüntüle

Yerler: Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı, Batıkent Rekreasyon Alanı

Katılım: Sandalyeni kap gel!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporseverlere keyifli bir izleme deneyimi sunmak ve milli heyecanı paylaşmak için herkesi etkinliğe davet etti.

🏀 BASKETBOL HEYECANI DEV EKRANDA 🏀



12 Eylül 2025 Cuma akşamı saat 21.00’de, 🇹🇷 Türkiye 🇬🇷 Yunanistan karşılaşması dev ekranda sizlerle!



📍 Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı

📍 Batıkent Rekreasyon Alanı



Büyük mücadeleyi birlikte izlemek için sandalyeni kap gel! pic.twitter.com/7lcgAVQBYR — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) September 11, 2025