Maç, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı ve Batıkent Rekreasyon Alanı’nda kurulacak dev ekranlarda canlı olarak izlenecek. Belediye yetkilileri, izleyicilerin kendi sandalyelerini getirerek mücadeleyi birlikte takip edebileceğini duyurdu.
Etkinlik Detayları:
Tarih: 12 Eylül 2025, Cuma
Saat: 21.00
Yerler: Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı, Batıkent Rekreasyon Alanı
Katılım: Sandalyeni kap gel!
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporseverlere keyifli bir izleme deneyimi sunmak ve milli heyecanı paylaşmak için herkesi etkinliğe davet etti.
