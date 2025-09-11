Maç, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı ve Batıkent Rekreasyon Alanı’nda kurulacak dev ekranlarda canlı olarak izlenecek. Belediye yetkilileri, izleyicilerin kendi sandalyelerini getirerek mücadeleyi birlikte takip edebileceğini duyurdu.

Etkinlik Detayları:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporseverlere keyifli bir izleme deneyimi sunmak ve milli heyecanı paylaşmak için herkesi etkinliğe davet etti.

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar