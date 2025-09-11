Bakan Kurum, sistemle ilgili olarak, “Her şeyden önce bu sistemde kesinlikle faiz yoktur, doğrudan doğruya devlet güvencesi vardır. Katılımcılar Emlak Katılım Tasarruf Finansman güvencesiyle bir araya gelecek ve kendi bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf yapacaklar” ifadelerini kullandı.

Sistemde iki model sunulacak:

Çekilişli Model: Her ay noter huzurunda yapılacak çekilişlerle sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlanacak.

Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli: Katılımcı, teslimat tarihini kendi belirleyebilecek ve peşinat ödeyerek veya taksitlerle ev, araç veya iş yeri sahibi olabilecek.

Sosyal konut ve kentsel dönüşüm hedefleri

Bakan Kurum, Türkiye genelinde 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ettiklerini, 280 bin konutun yapımının devam ettiğini ve yıl sonunda tamamlanacağını açıkladı. Ayrıca, “Yıl sonunda açıklayacağımız sosyal konut kampanyasıyla gençlerimize ve en az 3 çocuğu olan ailelerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Katılım finans ve tasarruf finansman entegrasyonu

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, tasarruf finansman şirketleri ve katılım finansların entegrasyonunun faizsiz ekosistemde önemli bir adım olduğunu belirtti. Kavcıoğlu, sistemin şehircilik, kentsel dönüşüm ve sosyal konut politikalarıyla uyumlu çalışacağını vurguladı.

Emlak Katılım’dan yeni adımlar

Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Onur Gök, yeni sistemle vatandaşların ev, iş yeri ve araç ihtiyaçlarının güvenli ve faizsiz bir şekilde karşılanacağını belirtti. Banka, 42 ilde 119 şube ile hizmet verirken, finans sektörüne yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler kazandırmaya devam ediyor.

Program detayları

Tanıtım programına İstanbul Valisi Davut Gül, Emlak Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve finans sektöründen birçok temsilci katıldı. Program, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve katılımcıların aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi.