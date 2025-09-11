Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, 11 Eylül 2025 saat 20.28’de merkez üssü Dağdemir – Kalecik (Ankara) olan 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 3.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Ankara’da Hissedildi

Çevre ilçelerde de hissedilen deprem sonrası sosyal medyada çok sayıda kullanıcı sarsıntıyı hissettiklerini paylaştı. Yetkililer, depremle ilgili olumsuz bir ihbarın bulunmadığını açıkladı.