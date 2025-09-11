Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen 11 Açılış ve 11 Temel Atma Töreni’ne katıldı. Konuşmasında kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımı için kreşlerin önemine dikkat çekti.

Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi’nden önce Sancaktepe’de kreş yoktu. Şimdi 22 oldu, kısa sürede 26’ya çıkacak. Biz bu çalışmaları kadınlar hayatın içinde olsun diye yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sandığı Biz Getirdik, Biz Sahip Çıkacağız”

CHP lideri Özgür Özel, konuşmasının devamında demokrasinin önemine değinerek şu mesajı verdi:

“Sandığı biz getirdik, biz sahip çıkacağız. Bugün CHP’nin binalarına çökülürken sessiz kalanlar, yarın sıra kendilerine geldiğinde iş işten geçmiş olacak. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

Özel ayrıca, farklı muhalefet partileriyle dayanışma vurgusu yaparak, “Demokratların birlikte direnmesi Türkiye’nin tek umududur. Ya demokrasiyi ve geleceğimizi kurtaracağız ya da Erdoğan’ın koltuk hevesine seyirci kalacağız” dedi.

“Atatürk’ün Partisini İktidar Yapacağız”

Konuşmasını kararlılık mesajıyla sürdüren Özel, “Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Enerjimiz yüksek, inancımız tam. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini iktidar yapacağız” diye konuştu.