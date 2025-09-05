Öğrenciler ve sınavlara hazırlanan adaylar için büyük bir fırsat sunan merkezde, Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) farklı kademelerine yönelik kurslar açıldı. KPSS kapsamında lisans, ön lisans, ortaöğretim ve e-KPSS hazırlık eğitimleri verilerek adayların hedeflerine ulaşması için güçlü bir eğitim desteği sağlanıyor.

Tepebaşı Eğitim Merkezi, uzman eğitmen kadrosu ve kaliteli eğitim anlayışıyla sınavlara hazırlanan kursiyerlerin yanında olmaya devam ediyor. Öğrenciler, uygun ortamda düzenlenen derslerle başarıya bir adım daha yaklaşacak.

Başvuru Adresi:

Tepebaşı Mahallesi, Fatih Caddesi No: 127/A, Keçiören

Detaylı Bilgi İçin:

0(312) 380 43 35 – 0(312) 359 00 35

Başvurular sadece Tepebaşı Kurs Merkezi’nde yüz yüze yapılacaktır.

Sınavlara hazırlık sürecinizde doğru adımı atmak için siz de kayıt yaptırmayı unutmayın!

❗️ Başvurular Tepebaşı Kurs Merkezi’nde yüz yüze yapılacaktır. pic.twitter.com/UGNcNM2QO0 — T.C. KEÇİÖREN BELEDİYESİ (@keciorenbeltr) September 5, 2025