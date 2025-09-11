CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla ‘tedbiren’ atanan Gürsel Tekin, Ankara’daki mahkemenin esastan ret kararı sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz"

Başkan Tekin'in ifadeleri şöyle: "Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız. Bazı medya organlarında çıkan yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoludur. En kısa sürede sorunların üstesinden gelerek görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz." şeklinde konuştu.

Gürsel Tekin Kimdir?

Gürsel Tekin, 17 Haziran 1964 tarihinde Ardahan’ın Göle ilçesinin Karlıyazı köyünde doğmuş, Türk siyasetinin deneyimli isimlerinden biridir. Kürt asıllı olan Tekin, ilk ve orta öğrenimini Ardahan’da tamamladıktan sonra lise eğitimini Kars Alpaslan Lisesi’nde bitirmiştir. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni kazanmış ancak ekonomik nedenlerle eğitimini sürdürememiştir. 1981 yılında ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etmiş ve Kadıköy’de garson olarak çalışmaya başlamıştır.

Siyasi kariyerine 1984 yılında Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) saflarında adım atan Tekin, 1989 yılında Kadıköy Belediye Meclisi üyeliğine seçilmiş ve 1999 ile 2004 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeliği yapmıştır. 1995 yılında SODEP ile SHP’nin birleşmesiyle Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılmıştır. 2007 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Tekin, 2011, 2015 (Haziran ve Kasım) ve 2018 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmiştir. 2014-2016 yılları arasında CHP Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür.