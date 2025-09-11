Mamak’ta mahalle delege seçimleri tamamlandı, şimdi gözler 28 Eylül Pazar günü yapılacak CHP Mamak İlçe Kongresi’ne çevrildi. Kongre öncesinde ilçe siyasetinde kulisler hareketlenirken, mevcut başkan Dr. Ali Rıza Erdek’in yeniden adaylığı kesinleşmiş durumda. Parti kulislerinde ise Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’in destekleyeceği bir aday çıkarmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mavi listenin adayı merakla beklenirken, son günlerde ismi sıkça gündeme gelen bir başka isim de Eren Piri oldu.

Partililer arasında Erdek’e karşı en güçlü alternatif olarak konuşulan Eren Piri, kulislerde “ikinci aday” olarak gösterilirken, Piri, adaylık iddialarına net yanıt verdi. Son günlerde çok sayıda telefon aldığını belirten Piri, “Beni bu onurlu göreve layık gören tüm partili yoldaşlarıma teşekkür ederim. şu anda böyle bir niyetim ve çalışmam yok” dedi.

Kongreye sayılı günler kala Mamak’taki siyasi atmosfer giderek ısınıyor. Partililer hem mevcut başkan Erdek’in hem de olası yeni adayların nasıl bir yol haritası çizeceğini merakla bekliyor.