Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin şehirlerinin yeniden imarı ve kalkınması için büyük bir gayret içinde olduklarını vurguladı.

Erdoğan, mesajında İstanbul başta olmak üzere tüm illerde yatırımların ve hizmetlerin hız kesmeden devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Ecdadımızın inşa ettiği, ilham aldığı güzel şehirlerimizi aynı şekilde imar etmek için canla başla çalışıyoruz.

Hem İstanbul’u hem de diğer illerimizi mamur ediyor, eksiklerini gideriyor, yatırımlarımızla sorunlarına çözüm buluyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle İstanbul’a ayrı bir önem verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle İstanbul’umuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz.

Bu konuda asla siyasi ayrımcılık içinde değiliz. Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz.

86 milyonun her bir ferdini her alanda birinci sınıf hizmetlerle buluşturmanın gayretindeyiz.”

“İstanbul bizim göz bebeğimizdir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’a duyduğu özel ilgiyi şu sözlerle dile getirdi:

“Şunu herkes bilsin ki İstanbul, bizim göz bebeğimizdir.

Bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil.

Bu anlayışla tüm imkânlarımızı İstanbul için seferber etmiş durumdayız.”

Erdoğan, ana muhalefeti eleştirerek, hükümetin sadece söylem değil, icraatla hareket ettiğini vurguladı:

“Ana muhalefet meydanlarda içi boş slogan atarken biz İstanbul için, 86 milyonun tamamı için koşturuyoruz.”

Cumhurbaşkanı, İstanbul’daki çalışmalara da değinerek,

“Güvenli ve konforlu yeni yapılarla, millet bahçelerimizle; kütüphanelerimiz, gençlik merkezlerimiz ve spor tesislerimizle İstanbul’un güzelliğini ortaya çıkarıyoruz,”

ifadelerini kullandı.