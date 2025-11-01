İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Kilis İl Başkanlığınca düzenlenen “Teşkilat Buluşması” programında konuştu. Yerlikaya, vefayı sadece bir siyaset üslubu değil, bir iman ahlakı olarak gördüklerini belirtti.

Türkiye’nin birlik ve kardeşlik ruhuyla ayakta durduğunu ifade eden Yerlikaya, “Türk’üyle, Kürt’üyle aynı sofrada oturan, aynı bayrağın gölgesinde cem olmuş büyük bir milletiz. Bu kardeşliğimizden rahatsız olanlar oldu ama kararlılığımız sonuç verdi. Bugün bir dönemin kapandığını görüyoruz. Türkiye, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine hızla ilerliyor,” dedi.

Yerlikaya, huzur ve güvenliğin kalkınmanın omurgası olduğunu belirterek, “Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en güçlü dayanağı huzurdur, güvenliktir. İçişleri Bakanlığı olarak suçun peşindeyiz, suçluların ensesindeyiz, vatandaşımızın yanındayız,” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz sıfır acı, sıfır kaza, sıfır can kaybı”

Trafik güvenliğinin bakanlığın öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Yerlikaya, 2024 yılında 6 bin 351 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini söyledi.

“Hiçbir canımızı yolda bulmadık ki yolda kaybedelim” diyen Yerlikaya, yeni trafik yasasıyla sürücülerin çok daha dikkatli davranacağını belirtti:

“Artık kimse yolda makas atamayacak, drift yapamayacak, keyfine göre yolu kapatamayacak. Hız sınırını aşmadan önce iki kez düşünecek.”

Son 6 yılda “dur” ihtarına uymayan sürücüler nedeniyle 9 şehit ve 26 can kaybı yaşandığını anımsatan Yerlikaya, “Amacımız ceza yazmak değil; hedefimiz sıfır acı, sıfır kaza, sıfır yaralanma,” dedi.

“Polisimize el kaldırmak, milletin onuruna el kaldırmaktır”

Polis, jandarma ve sahil güvenlik personelinin milletin evlatları olduğunu söyleyen Yerlikaya, “Onlara el kaldırmak, milletimizin onuruna el kaldırmaktır. Bu vatanın evlatlarının onurunun çiğnenmesine asla müsaade etmeyiz,” diye konuştu.

“550 bin Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü”

Göç konusunun tüm dünyanın gündeminde olduğuna dikkat çeken Yerlikaya, Türkiye’nin bu konuda vicdanı ve insanlığı esas alan bir tutum sergilediğini vurguladı.

“8 Aralık’ta Esed zulmünün sona ermesinin üzerinden 1 yıl geçecek. O tarihten bugüne kadar 550 bin Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü. 2016’dan bu yana gönüllü ve güvenli geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 1 milyon 290 bine ulaştı.”