Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen açılışın, Türkiye’nin şehircilik vizyonunun önemli bir adımı olduğunu belirtti.

Cevdet Yılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin açılışı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirildi.

1 milyon 215 bin metrekarelik yeşil alanı, 20 bini aşkın ağacı, yürüyüş ve bisiklet parkurları, spor sahaları, kültür mekânları ve iki külliyesiyle bu eşsiz proje; İstanbul’umuza nefes, milletimize yeni bir yaşam alanı olacak.

Aynı anda 165 binden fazla vatandaşımıza güvenli barınma imkânı sağlayacak afet toplanma kapasitesiyle, afetlere dirençli şehirler vizyonumuzun bir yansıması olacak.

Biz, şehirlerimizi yalnızca bugün için değil, geleceğimiz ve evlatlarımız için planlıyor ve inşa ediyoruz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere bu güzide mekâna emek veren tüm kurumlarımıza, her aşamasında desteğini esirgemeyen milletimize gönülden teşekkür ediyorum.”

Yılmaz, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin, yaşam kalitesini artıran, yeşil ve sosyal donatıları merkeze alan, afetlere dirençli bir şehir vizyonunun somut örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

