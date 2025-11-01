Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından pas ve taktik üzerine yapılan çalışmalarla devam eden idman, bireysel antrenmanlarla sona erdi.

Bu antrenmanla Beşiktaş derbisi hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Zorlu karşılaşma yarın akşam Vodafone Park’ta oynanacak.

Anahtar Kelimeler: Fenerbahçe Beşiktaş derbisi, Fenerbahçe idman, Trendyol Süper Lig 11. hafta, Domenico Tedesco, Fenerbahçe kamp, derbi hazırlığı