Maçın ilk yarısında 45+1. dakikada Göztepe öne geçti. Miroshi’nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Juan kafa vuruşuyla ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda her iki takım da gol pozisyonlarına girse de sonuç değişmedi. Göztepe’de Janderson ve Taha Altıkardeş, farkı artırma şansı yakalarken, Gençlerbirliği’nde Göktan Gürpüz ve Niang tehlikeli ataklarla beraberlik aradı ancak kaleci Lis’in başarılı kurtarışları gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma Göztepe’nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla Göztepe, evinde aldığı galibiyetle hanesine 3 puan yazdırırken, Gençlerbirliği deplasmandan puansız döndü.