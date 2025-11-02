Sivas Kalesi’nde 1803 yılında Alaaddin Paşa tarafından inşa edilen tarihi Saat Kulesi, aslına uygun olarak yeniden yapıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, proje hakkında ekiplerden bilgi aldı. Uzun, “Şehrimizin tarihine, kültürüne ve kimliğine sahip çıkıyor; geçmişin izlerini geleceğe taşımaya devam ediyoruz” dedi.

Sivas'ta kaçakçılık operasyonu
Sivas'ta kaçakçılık operasyonu
İçeriği Görüntüle

Muhabir: Haber Merkezi