Sivas Kalesi’nde 1803 yılında Alaaddin Paşa tarafından inşa edilen tarihi Saat Kulesi, aslına uygun olarak yeniden yapıldı.
Çalışmaları yerinde inceleyen Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, proje hakkında ekiplerden bilgi aldı. Uzun, “Şehrimizin tarihine, kültürüne ve kimliğine sahip çıkıyor; geçmişin izlerini geleceğe taşımaya devam ediyoruz” dedi.
Sivas Saat Kulesi Yeniden Yükseldi. 🕰️— Sivas Belediyesi (@sivasbeltr) November 1, 2025
1803 yılında Alaaddin Paşa tarafından inşa edilen ve yaklaşık 150 yıl boyunca şehrimize zamanı bildiren Sivas Kalesi’ndeki Saat Kulesi, aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi. 🏗️
Tamamlanan projeyi yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi… pic.twitter.com/7ZNepftMfH
Muhabir: Haber Merkezi