İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Bu kapsamda kent merkezinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen bir imalathanede yapılan aramada, elektronik sigara likidi yapımında kullanılan 1 ton 158 kilogram sıvı madde, 843 şişe elektronik sigara likidi ve elektronik sigara yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.