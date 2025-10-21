Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, 20 Ekim günü akşam saatlerinde Etimesgut’tan geçerken ASKİ ekiplerinin sahada yürüttüğü çalışmalara denk geldi. Başkan Şahin, bu anı sosyal medya hesabından paylaşarak dayanışma mesajı verdi.

Şahin paylaşımında, “Bizde dayanışma su gibi akar. Bugün Etimesgut’tan geçerken kıymetli Belediye Başkanımız Sayın Erdal Beşikçioğlu’nun sahasında ASKİ ekiplerinin çalışmalarına denk geldik. Ankara’nın her damlası hepimiz için kıymetli. Emek veren ASKİ personellerimize kolaylıklar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Başkan Şahin’in paylaşımı, Ankara’daki belediyeler arasında kurulan güçlü koordinasyon ve dayanışmayı vurgulamasıyla dikkat çekti. Vatandaşlar, belediye başkanlarının ortak çalışmalara verdiği desteği olumlu karşıladı.