Van’da kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’e sosyal medyada hakaret ettiği belirlenen Ferit Ş., Şanlıurfa’daki evinde gözaltına alınarak tutuklandı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan Ferit Ş., sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında geçen yıl 27 Eylül’de yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 15 Ekim’de Mollakasım Mahallesi sahilinde ölü bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş’e hakaret etti. Canlı yayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepkilerin ardından evine gelen bir grup tarafından darbedilen Ferit Ş.’ye, olay sırasında Rojin’in ailesi ve kamuoyu önünde özür videosu çektirildi.

Sosyal medyada hakaret ve aşağılayıcı ifadelerde bulunduğu tespit edilen Ferit Ş., savcılık talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “Hakaret” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.