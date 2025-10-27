Mamak Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Klasik Otomobil Festivali, nostalji tutkunlarını bir araya getirdi. Farklı dönemlere ait birbirinden özel otomobillerin sergilendiği etkinlikte, ziyaretçiler adeta geçmişe yolculuk yaptı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde, farklı marka ve modellerdeki klasik otomobiller, özgün tasarımlarıyla büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, araç sahipleriyle sohbet ederek hem otomobillerin hikâyelerini dinledi hem de keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Mamak Belediyesi’nden yapılan açıklamada, klasik otomobil tutkunlarının buluştuğu bu özel etkinliğin sosyal dayanışmayı ve paylaşımı güçlendirdiği vurgulandı. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın hobilerini paylaşarak sosyalleştiği bu anlamlı festivale katılan tüm otomobil tutkunlarına teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Festival, hem katılımcılara hem de ziyaretçilere unutulmaz bir nostalji deneyimi yaşattı.