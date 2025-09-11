Beşiktaş, transfer sezonunun son günlerinde Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest’in Portekizli sağ kanadı Jota Silva ile anlaşmaya vardı. Futbolcunun yarın İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi imza atması bekleniyor. Anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşeceği öğrenildi.

Joao Mario Yunanistan’a Kiralandı

Siyah-beyazlılar, gelen oyuncular kadar gönderdikleri futbolcularla da dikkat çekiyor. Joao Mario, Yunanistan Ligi takımlarından AEK ile anlaşmaya vardı. Portekizli futbolcunun, AEK’de kiralık olarak forma giyeceği bildirildi.