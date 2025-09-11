Antalya'da hava sıcaklığı 39, deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece ölçüldü. Nemin yüzde 17, rüzgarın saatte 11 kilometre hızla kuzeyden estiği kentte, güneşli havayı fırsat bilenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. 'Sarı yaz' olarak adlandırılan eylül ayında sıcak havanın tadını çıkaranlar, denizde yüzüp plajda güneşlendi. Bazıları da sahilde yürüyüş ve spor yaptı. Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirenler, eylülde denize girmenin keyfini çıkardıklarını belirtti.

Hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu Alanya'da ise okulların açılmasıyla sahiller tamamen turistlere kaldı. Dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda yoğunluk yaşanırken, sabah saatlerinden itibaren sahile gelen turistler, güneşlenip denize girdi.

Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığı 32, hissedilen sıcaklık 34, nem oranı yüzde 46, deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece ölçüldü. Şezlongların dolduğu plajda bazı turistler havlularını serip, güneşlendi. Denize girenler serinlerken, gezi teknelerinden denize atlayan turistler de dikkati çekti.

Kentte yarın ve hafta sonu 32 derece sıcaklık ve az bulutlu hava bekleniyor. (DHA)