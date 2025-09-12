Keçiören Belediyesi’nin farklı mahallelerde düzenlediği “Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde” buluşmaları bu hafta 19 Mayıs Mahallesi’nde gerçekleşti. Vatandaşların taleplerini doğrudan iletebildiği programa Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın yanı sıra, mahalle muhtarı Ali Gölpunar, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Başkan Özarslan, Cumhuriyet’in kendilerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olduğunu vurgulayarak, “Cumhuriyet’in en büyük ilkesi insanlığa eşit hizmettir. Biz de belediyeciliğimizi bu anlayış üzerine kurduk. Türk, Kürt, Laz, Çerkez ayrımı yapmadan, halkçı ve sosyal bir belediyecilik yürütüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana kimseye siyasi kimliği sorulmadı, kapımız herkese açık oldu. Ekibimizde farklı görüşlerden insanlar var ama ortak değerimiz Cumhuriyet ve Atatürk. Biz doğru olanı yapmaya devam edeceğiz; kimse yatağa aç girmeyecek, yaşlısına, engellisine bakılacak, çocuklarımız güven içinde büyüyecek” ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarı Ali Gölpunar da, 30 yıl aradan sonra halkın katılımına dayalı bir yönetim anlayışının yeniden mahallelerinde hayat bulduğunu belirterek, “Sorunlarımızın çözümü için buradayız. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Program boyunca vatandaşlar, Başkan Özarslan’a istek ve önerilerini bire bir iletme fırsatı buldu. Belediye ekipleri talepleri not alarak anında çözüm üretirken, etkinlik alanında kurulan Kariyer Ofisi standı da iş arayan vatandaşların başvurularına ev sahipliği yaptı.

Mahalle sakinleri, temizlikten ilaçlama çalışmalarına kadar birçok hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Keçiören’de daha temiz ve düzenli bir çevrede yaşamaktan mutlu olduklarını ifade ettiler. Program sonunda Başkan Özarslan, çocuklara futbol topu hediye ederek buluşmayı sonlandırdı.