Şanlıurfa'da, navigasyonla yolunu bulmaya çalışan sürücünün otomobili dar sokakta sıkıştı. Polis ve vatandaşların yardımıyla otomobil güçlükle çıkarıldı.

Şanlıurfa’ya gezmeye gelen ve kent merkezine gitmek için navigasyon kullanan ismi öğrenilemeyen sürücü, 46 ACE 621 plakalı otomobiliyle Pınarbaşı Mahallesi 1203’üncü Sokak'a girdi. İddiaya göre, navigasyonun yönlendirmesini takip eden sürücünün otomobili, dar sokakta sıkıştı. Sürücünün içeride mahsur kaldığını gören mahalleli, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İleri ve geri gidemeyen otomobili, bulunduğu yerden çıkarmak için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşların da yardımıyla aracı önden iterek geri manevra yaptırmaya çalıştı. Uzun süren uğraşların ardından otomobil, sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Zarar oluşan aracın sokağa sıkıştığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.