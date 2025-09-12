Haymana Belediyesi, ilçenin gelişen yüzünü daha geniş kitlelere duyurmak için önemli bir tanıtım hamlesi başlattı. Tarihi Haymana Kaplıcaları ve 14 yeni eserin açılışı öncesinde, Ankara’nın tüm ilçelerindeki billboard, LED ekranlar, metro vagonları, EGO otobüsleri, durakları AVM’lerin yanı sıra Eskişehir ve Cihanbeyli’de de billboard çalışması yapıldı.

Fenomenler Haymana’da

Ankara’nın tanınmış sosyal medya influencerleri ve geniş takipçi kitlesine sahip Instagram sayfası yöneticileri Haymana’da buluştu. Fenomenlere, ilçenin en önemli yatırımlarından olan yeni kaplıca tesisi başta olmak üzere açılışı yapılacak eserler gezdirildi. Ayrıca, Haymana’nın Sakarya Meydan Muharebesi’ndeki “Son Kale” rolü de misafirlere aktarıldı.

Koç “Güçlü Bir Tanıtım Stratejisi İzleyeceğiz.”

Belediye Başkanı Levent Koç, Haymana’nın potansiyeline dikkat çekerek ilçeyi bir cazibe merkezi haline getirmek istediklerini belirtti. Koç, yaptığı açıklamada şunları söyledi “Kaplıca tesisimiz tamamlanınca, Haymana’yı tanıtmak için ciddi bir reklam çalışmasına başlayacağımızı söylemiştik. Çünkü artık sadece hizmet üretmek yetmiyor, bu hizmetleri geniş kitlelere anlatmak da gerekiyor. Amacımız, Ankaralıların Mogan Gölü’nü ya da Mavi Göl’ü tercih ettiği gibi Haymana’yı da bir hafta sonu rotası, bir turizm merkezi olarak görmelerini sağlamak. Bunun için de özellikle gençlere ve sosyal medyaya hitap eden güçlü bir tanıtım stratejisi izliyoruz.”

“Haymana’nın Çehresi Değişti”

İlçede yapılan yatırımların Haymana’nın çehresini değiştirdiğini vurgulayan Başkan Koç “Gelişen, değişen ve büyüyen bir Haymana var. Bu değişimi görünür kılmak, ilçemizi tercih edilir hale getirmek istiyoruz. Influencer’lar aracılığıyla başlattığımız tanıtım çalışmaları bu hedefin ilk adımıdır. İnancımız o ki, kısa süre içinde Haymana yalnızca kaplıcalarıyla değil, tarihi ve kültürel mirasıyla da Ankara ve çevresinde tercih edilen bir merkez olacak.” dedi.

Belediyenin reklam ve tanıtım atağı, yalnızca sosyal medya ile sınırlı kalmadı. Ankara’nın birçok noktasındaki reklam panolarında ve totemler de açılış ile ilgili tasarımlara yer verildi. Böylece Haymana’daki büyük açılış, hem dijital platformlarda hem de kentin önemli bölgelerinde görsel olarak duyurulmaya başlandı.

12 Eylül’de gerçekleştirilecek görkemli açılış töreniyle birlikte Haymana’nın tanıtım çalışmalarının daha da geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.