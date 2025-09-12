Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, üniversite eğitimine başlamak için başkente gelen gençleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karşıladı.

“Sevgili gençler, Ankara’mıza hoş geldiniz.” diyerek gençlere seslenen Yavaş, yalnızca akademik değil, kültürel ve sosyal açıdan da zengin bir üniversite hayatı vadediyor. Paylaşımda, gençlerin başkentte karşılaşacağı imkânlar arasında kütüphaneler, gençlik merkezleri, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile teknoloji destekli projeler yer aldı.

Ayrıca öğrencilere özel hazırlanan “Üniversite Ankara’da Okunur” başlıklı dijital rehber de paylaşımda duyuruldu. Rehbere buradan ulaşılabiliyor.

Başkan Yavaş, Ankara’da üniversite okumanın yalnızca derslerden ibaret olmadığını vurgulayarak, “Her zaman yanınızdayız.” mesajını paylaştı.