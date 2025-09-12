Etimesgut Belediyesi tarafından 11-26 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenen Kent Tiyatro Çalıştayı, tiyatro severlerden yoğun ilgi gördü. İlçede sanat adına önemli bir buluşmaya sahne olan çalıştayın ardından, vatandaşlar etkinliğin yeniden yapılmasını talep etti.

Sanatseverler, Başkan Erdal Beşikcioğlu’na ilettikleri taleplerinde Kent Tiyatro Çalıştayı’nın ikinci kez düzenlenmesini isteyerek, etkinliğin Etimesgut’ta kültür ve sanat hayatına büyük katkı sağladığını vurguladılar.