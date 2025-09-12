İstanbul’daki konserinde sahne performansı nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” iddialarıyla soruşturma başlatılan Manifest grubu, ifadelerinin ardından adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Grup, yaptığı açıklamada amacın kimseyi rahatsız etmek olmadığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ise bu haftaki Cuma hutbesinde isim vermeden şu ifadelere yer verdi:

“İffet ve hayâyı ortadan kaldıran, nesilleri ve toplumu ifsat eden zinaya giden yollar meşrulaştırılmaya çalışılmamalı; çıplaklık ve teşhircilik, hayatın bir parçasıymış gibi lanse edilmemelidir.”

Hutbede ayrıca alkol, kumar ve şiddet konularına da değinildi.