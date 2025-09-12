Bursa'da 'yol verme' meselesinden çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde, Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, şehir merkezi istikametine giden 2 otomobilin sürücüsü arasında 'yol verme' meselesinden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayıran polisler, 2 kişiyi gözaltına aldı. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA