Olay, Ataevler Mahallesi Başkent Sokak ile Yaz Sokak kesişiminde saat 21.00 sıralarında gerçekleşti. 37 yaşındaki Erhan Derse, apartmanın önünde 35 yaşındaki kız arkadaşı İpek Genç ve 23 yaşındaki kardeşi Abdullah Barış Genç’e tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği her iki kişi kanlar içinde kalırken, Derse aynı silahı başına doğrultarak intihar etti.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı, Polis Olay Yerinde İnceleme Başlattı

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı; ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen İpek Genç, Abdullah Barış Genç ve Erhan Derse kurtarılamadı.

Olayla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Çevredeki görgü tanıkları ve güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

Ardacan UZUN/ KARTEPE (Kocaeli), (DHA)