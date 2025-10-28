“Kayabaşı Mahalle Drift” paylaşımına konu araç tespit edilerek 46 bin 392 TL ceza kesildi ve araç trafikten men edildi. “Kızılırmak Caddesi’nde şerit ihlali” paylaşımıyla ilgili 4 araca toplam 3 bin 972 TL ceza uygulanırken, “Trafikte tehlikeli şerit değiştirme” görüntüsündeki sürücüye 2 bin 167 TL ceza verildi.

Ayrıca, plakasını bezle kapatarak seyreden motosiklet sürücüsüne 14 bin 69 TL para cezası kesildi. Aday sürücü olan ve 80 ceza puanına ulaşan sürücünün ehliyeti iptal edilirken, motosiklet de trafikten men edildi.

Emniyet yetkilileri, trafiği tehlikeye düşüren, drift atan ve çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini açıkladı.