Olay, saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Örnekköy Caddesi üzerindeki 3 katlı apartmanın giriş katında yaşandı. Yaklaşık 1 hafta önce yeni evine taşınan Hanım Biçer, eski eşi Hızır Çelik ile beraber eve geldi. Burada ikili arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çelik, eski eşi Biçer’i eşarbıyla boğdu ve yastıkla yüzünü kapattı. Hızır Çelik, 3 saat sonra evden ayrılırken yaklaşık 16 saat sonra, eski eşi Biçer’in kardeşini arayarak, “Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım” diyerek telefonu kapattı. Biçer’in yakınları da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hanım Biçer’in cansız bendeni, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Ekipler incelemelerini sürdürdüğü esnada ise Hızır Çelik, Döşemealtı Polis Merkezi Amirliğine gidip teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)