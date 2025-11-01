Son günlerde “500 bin sosyal konut projesi” ilanlarını fırsat bilen dolandırıcılar, vatandaşları hedef alan yeni bir yöntem geliştirdi. Sahte e-Devlet ve TOKİ internet siteleri hazırlayan dolandırıcılar, “başvuru ücreti” ya da “teminat ödemesi” bahanesiyle kişisel bilgiler ve para talep ediyor.

Söz konusu sahte siteler, “turkiye.gov.tr” arayüzünü birebir kopyalayarak kullanıcıları kandırıyor. Görsellerde yer alan adreslerden biri, “500bin.tokikonutevleri.cloud” alan adıyla oluşturulmuş. Bu sitede “TOKİ Yetkili Adı: Mustafa Bardak” ibaresiyle birlikte kişisel bir IBAN numarası (TR58 0089 4000 0010 0042 3362 01) paylaşılıyor ve vatandaşlardan 12 bin 291 TL “teminat ödemesi” yapmaları isteniyor.

Ancak uzmanlara göre bu tür bağlantılar tamamen sahte. Gerçek e-Devlet sitesi yalnızca “www.turkiye.gov.tr” adresinden erişilebiliyor ve TOKİ ödemeleri yalnızca Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor.