Adana İmamoğlu ilçesi Sevinçli Köyü’nde meydana gelen olayda, bir amca, yeğeni tarafından tüfekle vurularak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Muhammed C. ve ağabeyi 22 yaşındaki Mutlu C., sabah saatlerinde köy çevresinde kuş avına çıktı. Av sırasında, aynı bölgede koyunlarını otlatan amcaları Veysel C., hayvanlarının korktuğunu belirterek yeğenlerine tepki gösterdi.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın ardından Muhammed C., yanında bulundurduğu tüfekle amcasına ateş etti. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Veysel C., olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Veysel C.,'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan kardeşler Muhammed C. ve Mutlu C., jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.