Tatbikat; Samsun, Amasya, Kırıkkale, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Bolu AFAD il müdürlüklerinin katılımıyla yürütüldü. Senaryo gereği yapılan değerlendirmelerde, 8 bin 598 binanın az hasarlı, 6 bin 593 binanın orta hasarlı, 5 bin 551 binanın ağır hasarlı ve 737 binanın yıkık olduğu varsayıldı. Ayrıca 639 hastanın ayaktan tedavi edildiği, 226 kişinin hafif, 113 kişinin ağır yaralı olduğu, 59 kişinin ise hayatını kaybettiği ve 8 bin 153 kişinin geçici barınma ihtiyacı duyduğu değerlendirildi.

AFAD yetkilileri, tatbikatın temel amacının kurumlar arası koordinasyon kabiliyetini güçlendirmek, afet anında hızlı ve etkili müdahaleyi test etmek olduğunu belirtti.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, tatbikat sonunda yaptığı açıklamada, “Bu tür çalışmalar, afet anında kurumların birlikte hareket etme kapasitesini artırmakta, koordinasyon ve müdahale hızını geliştirmektedir. Vatandaşlarımızdan da afet farkındalığı eğitimlerine katılmalarını ve AFAD gönüllüsü olarak toplumun afet bilincine katkı sağlamalarını bekliyoruz” dedi.

Vali Dallı, kriz anlarında bilgi kirliliğine karşı da uyarıda bulundu:

“Afet anında resmi bilgilendirmeler yalnızca AFAD ve yetkili kurumlar tarafından yapılmaktadır. Toplumu yanlış yönlendirebilecek açıklamalara itibar etmeyelim. Bu tatbikatın hazırlanmasında emeği geçen tüm kurumlarımıza, AFAD personelimize, belediyelerimize, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”