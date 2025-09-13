Gebze’de 3,5 yıl önce kırmızı ışıkta duran araçlara yapılan silahlı saldırıda iki kadın hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralanmıştı. Uzun süredir aranan zanlılar, Kocaeli ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla yakalanarak adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayın Meydana Geldiği An ve Yaralılar

Olay, 13 Şubat 2022 tarihinde saat 04.30 sıralarında Beylikbağı Ankara Caddesi’nde gerçekleşti. Emine Çöp (27) ve kuzeni Tuğçe Semiz (22), içinde bulundukları 34 EKY 853 plakalı otomobil ile Alihan K.’nın kullandığı 34 DCU 278 plakalı araç, kırmızı ışıkta durduğunda arkalarından gelen araçtan inen kar maskeli iki kişi tarafından silahla saldırıya uğradı. Tuğçe Semiz olay yerinde yaşamını yitirirken, Emine Çöp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Omzuna ve vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Alihan K. ise tedavi sonrası taburcu edildi.

Şüpheliler 3,5 Yıl Sonra Yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yurt dışına kaçtığını tespit etti. Uzun süren çalışmaların ardından R.T. Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, A.Y. ise İstanbul Kartal’da düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

HABER: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),(DHA)