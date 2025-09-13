Aydın Efeler’de gece yarısı meydana gelen kazada, alkollü ve ehliyetsiz bir sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. Olay yerine gelen araç sahipleri ve polis ekipleri, kazanın ardından yaşanan gergin anlara tanıklık etti.

Sürücü Çevredekilere Tehditler Savurdu

09 ALS 601 plakalı otomobili kullanan 44 yaşındaki Tufan Ç., Körfez Caddesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybederek 09 HK 388, 09 AKP 115 ve 09 ANB 146 plakalı araçlara çarptı. Yapılan alkol testinde 2.41 promil alkollü olduğu ve ehliyetine daha önce alkolden el konulduğu tespit edildi. Kazanın ardından araç sahipleri ve polisle tartışan Tufan Ç., “Ben arabayı kullanmadım, benim arabam otoparkta” diyerek çevredekileri tehdit etti. Sağlık çalışanı olduğu belirtilen sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Melek FIRAT/AYDIN,(DHA)