Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası G Grubu ikinci maçında Libya’yı 3-1 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Smart Araneta Coliseum’da oynanan mücadeleyi Borroto Iglesias Ricardo (Küba) ve Simonovic Vladimir (İsviçre) hakem ikilisi yönetti. Karşılaşmayı TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay da tribünden takip etti.

Maçın set sonuçları

Set: 25-18

Set: 23-25

Set: 25-14

Set: 25-16

Toplam süre: 100 dakika



Türkiye’nin kadrosu

Bedirhan, Murat, Efe, Mert, Adis, Gökçen, Berkay (L); Ahmet, Cafer, Muhammed

Libya’nın kadrosu

Garwash, Alghoul, Amhimmid, Ikhbayri, Alwaddani, Elmaarug (L); Abdelmalek, Alashlam, Zakka

Bu sonuçla Dünya Şampiyonası’nda ikide iki yapan Türkiye, gruptaki üçüncü ve son maçında 17 Eylül Çarşamba günü TSİ 09.30’da Kanada ile karşı karşıya gelecek.